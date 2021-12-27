台股今(27)日在台積電、聯發科等權值股拉抬下，指數再創18099點的新高紀錄，差1點即站上18100點的新里程碑，終場指數以18048點作收，上漲87.30點，創下收盤新高，成交值2364億元。

封關倒數，台股開盤以17975.41點開出後，隨即再站上萬八關卡，台積電雖以604元平盤開出，但逐步往上攻堅，一度上漲6元至610元，終場收在606元，漲幅0.33%；聯電開盤小漲0.3元至64.6元，隨後在平盤上下搖擺，最後收在平盤64.3元；聯發科則是帶領大盤刷新歷史紀錄的要角，盤中平了5月創下的最高價1185元，終場上漲2.23%，收在1145元。

股王矽力-KY也重返5000元價位，收在5030元，漲幅4.79%，連帶推升高價股股價走揚，亞德客-KY與世芯-KY股價攜手重回千元大關，台股再現13千金榮景。

傳產股則是漲跌互見，造紙類股因漲價題材發酵，類股指數一度漲逾2%；橡膠、營建類股也有1%以上漲幅；運輸類股指數收盤上漲0.49%，早盤有1%以上漲幅的貨櫃三雄終場僅長榮收紅，漲幅0.36%，收在139.5元，陽明、萬海均以平盤價作收。