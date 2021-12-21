人往高處爬是職場上不變的道理，然而近期卻有間公司，沒有任何一名基層員工願意擔任組長，讓上頭的經理痛罵年輕人不上進，不過真相曝光後卻出現意外反轉，原來是該公司的主管職雖然能夠加薪5000元，但被要求責任制及連帶賠償制，讓員工覺得相當不值得，因此沒人想升官，許多網友認為該公司要求員工連帶賠償的做法相當過份，「公司賺錢的時候有分紅嗎？損失竟然員工賠。」

該名網友在臉書《靠北老闆/主管2.0》專頁上發文表示，「我們的產線組長上禮拜不幹了，經理一直要求底下的作業員有人能跳出來接組長，即使每月工資多5000元，卻沒有半個人願意。」

眼見沒有員工願意接下組長一職，經理忍不住批評「年輕人沒有上進心，有這麼好的升遷機會，為何不自願當組長？」，但這番話也讓原Po相當不解，並解釋沒有人願意扛責的原因，「當上組長後，是責任制與連帶賠償制，每月薪水只比作業員多5000元，但付出跟收穫不成正比，誰要幹？」

不僅如此，原Po也透露，前一個組長就是因為出事，公司要求他負擔10%的損料責任，賠償金額約28萬，讓該名組長決定直接辭職離開，看到這樣的狀況，讓原Po直呼，「現在經理找不到人就開會狂罵，我就想問這麼好，那你幹嘛不下來當組長。」

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人都有過類似經驗，「之前我當個組長才多3千，而且是強迫的，沒問過我意見，大小事全包，後來直接閃人」、「我生科長加七千，一年內黑掉，過年離職」、「科技廠確實很多都是這種工作型態」、「破片要賠的話你看誰想升」、「這樣的責任才加5000誰會做。」

此外，有許多網友認為，要求員工需要賠償產線物料損失的公司相當離譜，「賺錢的時候有分紅嗎？要賠償會不會太扯」、「薪水才幾萬，出事就賠28萬，這什麼爛公司」、「這應該有基礎成本的預算吧，品質不好破片怪員工？」、「出事要個人賠？哪個白癡會幹。」