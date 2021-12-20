俗話說人情留一線，日後好相見，有網友發文詢問，如果已經提離職後，會選擇把特休花完直接放假，還是會認真上班到最後一刻？文章引起網友們熱烈討論，有過來人認為，放不放假不是重點，老闆跟其他同事只關心，能否把剩餘工作交接好，不拖累到他們，「不管要不要請假，該上班就把事情做好，別耍雷就好。」

該名網友在Tech-Job版上發文表示，離職前特休還剩滿多天的，如果接下來每天都請假，幾乎不用去上班，但他也擔心觀感不好，「如果是你們會把它都請掉嗎？好奇一下。」文章一出引起網友們熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「看整個team平常待人如何啊」、「不缺錢就請掉阿」、「我選上到最後一刻，特休直接換錢」、「之前不想做的時候，提完離職隔天就開始放假」、「看忍不忍得了，不想忍就放假」、「如果同事交情好可以多交接一天，基本上留一天交接算夠給面子了。」

此外，有過來人建議，無論最後有沒有要請假，最重要的是把工作交接好，不要拖累同事，「不管要不要請假，該上班就把工作、交接做好，別耍雷」、「想到前同事跟我隨便亂交接後，就拍拍屁股不做了」、「不要亂交接就好，同事會賭爛你」、「說真的，我會選擇剩下幾天就好好做完，給人留個好印象，以免同事主管起賭爛，日後reference check錶你」、「同事對這種什麼都不交接、提離職當天直接放假的應該會很幹。」