個人組冠軍陳博鈞分享增肌減脂成效。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市揪團增肌減脂第1名台灣人壽保險股份有限公司。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市揪團增肌減脂第2名天主教聖馬爾定醫院。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市揪團增肌減脂第3名勞動部勞動力發展署雲嘉南分屬嘉義就業中心。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市揪團增肌減脂第4名港坪國民小學。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市揪團增肌減脂第5名台灣中油油品行銷事業部嘉義營業處。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

增肌減脂成王道！嘉義市衛生局為促進職場健康，帶動規律運動風潮，5月至11月期間舉行運動嘉健康「揪團減脂競賽」，163位參賽者共減輕371.5公斤，甩掉體脂肪286.5公斤，體脂肪率足足減了241.1％，個人組冠軍陳博鈞一口氣減掉14公斤，體脂量減少13.2公斤，還因外觀變化太大，幾個月沒見的朋友幾乎認不出他來。

嘉市衛生局長廖育瑋說，疫情三級警戒嚴重影響民眾生活型態，很多行業被迫停工或居家上班，宅在家如缺少活動，飲食又未節制，很容易體重飆升，但如果用錯減重方法，反而愈減愈肥，為鼓勵職場員工規律運動，宣導正確的控制體重與體脂，5月分即規畫舉辦職場揪團減脂競賽，廣邀18至64歲的職場員工揪團參加，10人以上組成一團，共有13個團隊、185人參加。

廖育瑋說，活動期程從5月11日至11月22日，分團體組及個人組競賽，參賽者在活動前後需量測Inbody值作為成績計算工具，分別以「體脂肪量差的百分比」、「體脂率差的百分比」為成績評比標準，活動結束後，163位完成Inbody前後測的參賽者，體重合計減輕371.5公斤、骨骼肌增加44.7公斤、甩掉體脂肪286.5公斤、體脂肪率減少241.1％，削脂大成功。

衛生局說，個人組第1名是天主教聖馬爾定醫院員工陳博鈞，他透露疫情期間變胖想減肥，家人、主管都支持他參賽，跟著領隊張啟章職能治療師一起運動，搭配飲食習慣改變，最後體重減少14公斤，體脂量減少13.2公斤，體脂率由28％降至16.3％，幾乎沒有減到肌肉，在體脂量及體脂率2項都獲得第1名。

台灣人壽獲團體組第1名，由經理柯志浩負責帶頭運動，平時透過YouTube影片自主運動，再相約上實體課程，每周一上班前先量體重，柯志恩透露，只要站上體重計，大家都很緊張，事後會把體重成績公布在line群組，以互相激勵，因為是藉由團隊力量彼此督促，一群中年人也開始重訓，自我挑戰，有時會互相取笑對方定格、發抖的動作很滑稽，但一起走過減脂過程對大家來說十分珍貴。

至於張啟章是去年全嘉愛健走瘦身賽的第1名，今年太太特別配合調整飲食，讓他體脂量又減少6.2公斤，體脂率由18.5％降至11.1％，這次熱愛跑步的張啟章邀聖馬同仁一起參加比賽，還幫大家規畫有氣課程及肌力訓練，團隊在他的帶領下，獲得團體組第2名的佳績，並決定運動計畫會持續不間斷，幫助更多人一起獲得健康。