迷你網球不受場地限制，深受家庭喜愛。（台中市政府提供）

小小選手與家人於府前廣場同慶耶誕週末。（台中市政府提供）

深受市民與孩童喜愛，開放報名後即秒殺額滿的「2021台中耶誕盃迷你網球嘉年華」在耶誕節週末熱鬧登場，為期兩日的活動多元有趣，除賽事進行之外也提供免費體驗活動，分別在台中網球中心與市府前廣場舉辦，吸引近800名市民與親子朋友們，一同歡慶耶誕。

運動局長李昱叡指出，台中市重視幼兒運動發展，而迷你網球可以讓孩童從玩樂中學習運動技能，也透過運動促進健康，近年台中市持續提升全民運動風氣，不斷推展運動，並與主辦單位中華民國迷你網球協會攜手合作，今年已辦理多項迷你活動推廣與體驗活動，更在耶誕週末擴大舉辦移師市府前廣場，打造街頭迷你網球賽事，深獲親子歡迎。

中華民國迷你網球協會說明，迷你網球的場地不受限室內外都可進行，球與球拍都不一樣，對各年齡層有不同設計，可作為網球學習入門基礎，簡單安全，適合幼童、網球初學者及銀髮族，非常適合家庭族群一同參與。

運動局表示，台中力推酷運動，打造運動城市，持續推廣迷你系列運動，除了訓練體能增強體魄，在玩樂中學習正確運動技巧之外，更透過運動參與培養孩童專注力與團隊精神，同時增進親子關係。自市長盧秀燕上任後，已舉辦多項迷你系列運動，包含網球、棒球、足球、滑步車、斯巴達障礙賽小勇士等，致力推廣迷你運動，獲得市民諸多好評。