為振興中小企業、幫助優質商家推展數位行銷，台中市工商發展投資策進會在官網推出「台中禮賀」導購平台，於「跨年檔期」、「農曆春節檔期」、「情人節檔期」進行抽獎活動，鼓勵民眾認識更多在地好產品，消費者只要加入平台會員，就有機會抽中知名手機、優惠券、美妝品等多項驚喜。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中的生活產業經濟，無論是化妝品、創意商品、糕餅美食及茶酒咖啡飲品等均有口皆碑，是節慶送禮的最佳選擇。

特別在民生消費高峰的三大檔期規畫抽獎活動；跨年檔期為31日至1月9日，農曆春節檔期為1月21日至1月30日，情人節檔期則為2月5日至2月14日。

工策會指出，民眾只要到官網的「台中禮賀」網頁加入會員、瀏覽在地品牌精緻多元化的優質產品，就能在活動檔期內參加抽獎，包含價值2500元的優惠券、價值2000元的美妝品、價值1000元的餐券及多樣化商品等，還有超人氣的手機大獎，3月31日前，加入會員還可天天抽5組100元超商禮券，多項好禮抽不完。

此外，工策會也善用LINE官方帳號，提升智慧搜尋功能，讓民眾能針對所在位置、價格區間和產品類型，查詢最適合送禮需求的商家，1月13日前點擊連結加入好友還可參加「刮刮樂抽咖啡」活動，透過數位管道強化行銷能量，讓商家與消費者的距離更近。

工策會期望跨年檔期能在新年的一開始就幫中小企業搏個業績好彩頭，並延續這股氣勢一路衝到年底，歡迎商家加入「台中禮賀」，期待「一鍵發財」，讓台中商品賣向國際。