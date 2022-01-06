搶攻農曆年前採購商機，環球Global Mall春節檔期自13日開跑，備受矚目的大年初一福袋預計線上線下推出超過2000個福袋，總價值逾300萬元，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、以及智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等，預計春節檔期業績上看成長10％。

環球指出，今年春節檔除了跨界福袋話題外，全檔重金促銷，包括1月28日至2月6日APP會員天天扣5點，即有機會抽中1000點，共計狂撒100萬點數，而大年初一至初五還加碼點數天天5倍送；此外，持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市當日累計消費滿5000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10％。

而因應今年春節假期長達9天，環球為國人應景打造不少打卡點，首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽；新北中和還有應景「跳跳虎、史迪奇、三眼怪」春節獨家快閃店，預計年節檔期整體業績成長10％。

回顧2021年環球Global Mall在線上線下多管道服務、桃園A19商場全新登場及振興五倍券的帶動下，全年營業額較2020年幾近持平；其中持振興五倍券消費較使用三倍券消費成長超過50％，客單價明顯提升，同時因疫情也帶動使用行動支付、線上購物的增長，會員數達82萬，較2020年成長超過一成，APP下載數增長超過50％，「環球Online」線上購物更爆發性成長超過10倍。

展望2022年將積極持續拓展線上線下串聯服務，像是近期推出的美食快取站，線上下單、車站分店快取，帶動線上購物美食業績成長50％、新增會員兩成，今年更將擴大至零售商品及體驗服務，同時提升數位新零售智慧服務、積極深化會員經營，加上A19五樓主題餐廳將於農曆年前登場、桃園A8宜得利家居14日開幕，預計今年度業績目標挑戰成長15％。