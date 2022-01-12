Global Mall新左營車站搶攻年節商機，春節檔期《福虎生風》1月13日至2月15日祭出三大回饋，包括百萬點數紅包大放送等，而開賣的近300個福袋，最大獎有Dyson冷暖空氣清淨機。業者樂觀評估，年節檔期業績帶動成長10％。
「百萬點數紅包大放送」，1月28日至2月6日只要是APP會員天天扣5點，即可享點數加倍送，最高有機會抽中1000點，狂撒共計百萬點數。同時還加碼「點數放大贈」，大年初一至初五消費，即可享點數天天5倍送。
此外還推「滿2000送100」滿額贈，1月13日至2月15日刷Global Mall聯名卡當日消費滿2000元送100元電子商品禮券；另，全館單筆消費滿688元再加送100點。
今年初一至初二再加碼推出近300個開運福袋，iMall會員以現金100元購買，內含彩券乙張及開運好禮，最大開運好禮包括價值超過2萬元的Dyson冷暖空氣清淨機、小米空氣淨化器、環球1年份美食券(面額200元X 12個月)、21Plus 香草烤雞腿餐券，以及多項超值好禮等。
此外，首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶打造獨家「循光。尋光」永續展覽，與擅長循環材料設計的點睛設計韓世國總監合作，集結生產過程中的NG寶特瓶，搖身成為生活中常用到的立燈裝置。
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