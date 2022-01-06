2021台中購物節登錄消費總金額破291億元，今年將續辦第四屆台中購物節持續振興經濟再創佳績。（台中市政府提供）

2021台中購物節登錄消費總金額破291億元，有53億元來自外縣市民眾消費，與去年活動相較成長逾10倍；APP累積下載次數突破109萬次為去年3倍，活動聲量逾9.1萬筆為六都第一。市府經發局說，中央振興券台中兌領金額約80億元占全台兌領金額16.8％，六都名列前茅，今年將續辦第四屆台中購物節持續振興經濟再創佳績。

經發局指出，根據調查，有84％民眾認為台中購物節對建立「台中市很好消費」的形象，吸引外縣市民眾來台中消費有幫助；有80.8％民眾認為今年台中購物節規畫對提升眾消費意願有幫助；另有81.5％民眾認為舉辦台中購物節對台中經濟發展有幫助。

經發局表示，更有高達83.6％民眾支持市長盧秀燕繼續辦理台中購物節，並高度肯定第三屆台中購物節創造的高額消費力，也為下一屆台中購物節舉辦帶來最期待的鋪陳。

經發局說，2021台中購物節以台中市民最捧場，消費金額高達237億元；其次是彰化縣消費15億元，第三名是南投縣有6億元消費貢獻；連最遠的連江縣也有517萬元的貢獻，顯示去年台中購物節活動已達到全國宣傳到台中消費目的。

平均每位登錄民眾，消費金額達3萬9727元、平均每人發票登錄張數45張、平均每人抽獎張數148張。在電商方面，主要消費城市以新北市第一名，其次為台中市和台北市；熱銷商品包括保健用品、日常用品、美食與美妝等四大類，電商累積營業額達1億2124萬608元，成交商品多達12萬7941樣。

經發局強調，去年台中購物節規模擴大有6萬多人獲獎，人工兌獎作業不及造成部份中獎人尚未收到獎金，市府團隊將加速核銷匯款作業，目前兌獎小組共收到4萬5993件中獎者資料，已送至該局共3萬9087件、2萬4797件已匯款；今年將續辦第四屆台中購物節持續振興地方經濟。