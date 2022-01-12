大陸中消協點名：抵制肯德基利用「盲盒」誘導食品過度消費。（中國消費者協會）

大陸「中國消費者協會」12日在官網發布《用「盲盒（福袋）」誘導食品過度消費，當抵制！》文章指出，肯德基與盲盒銷售商泡泡瑪特近日聯合推出的「DIMOO聯名款盲盒套餐」，引發大陸消費者搶購及社會廣泛關注。根據這款盲盒套餐的銷售規則，要想集齊整套玩偶，至少需要購買6份套餐，而其中稀有隱藏款出現概率是1：72。為此，有消費者不惜一次性斥資1萬零494元（人民幣，下同，約合新台幣4萬5650元）購買106份套餐；還有消費者為「求娃」而購買「代吃」服務，雇人代買代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

中消協表示，在商品銷售中，買贈、積分、打折、紅包等花式促銷方式層出不窮。只要合理合法，正常的讓利促銷既使商家提高了銷量，也令消費者得到了實惠，本無可厚非。但肯德基作為一家餐飲企業，其經營的速食食品屬於限期使用的商品，按需購買即時食用是這類商品的特點，通常消費者不會超量購買，以限量款盲盒銷售則是以「饑餓行銷」手段刺激消費，容易導致消費者為了獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。

中消協強調，宣導節約糧食，反對餐飲浪費，是中華民族的優良傳統，也是新時代消費風尚。2021年4月29日大陸《反食品浪費法》正式實施，明確要求餐飲服務經營者自覺抵制食品浪費，提示消費者適度消費，必要時採取措施防止消費者浪費；不得誘導、誤導消費者超額消費，造成食品浪費。

中消協認為，肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。

中消協稱，物質豐裕的社會應與文明的精神追求相匹配，情緒價值的需求不應建立在物質浪費，尤其是食品浪費的基礎之上。中消協宣導消費者積極樹立正確的消費觀，增強節約意識，踐行反餐飲浪費，選擇簡約適度、綠色低碳的生活方式，承擔起節約資源、保護環境的社會責任；同時審慎看待自身消費需求，提高明辨是非的能力，進行科學理性的消費活動，共同抵制盲目消費、衝動消費、超額消費等不良消費行為。