金酒在去年10月1日至12月31日舉辦「金酒心4券-振興有理金酒相挺」發票登錄摸彩活動，幸運得主今天揭曉。（李金生攝）

金酒公司總經理楊駕人抽出普獎100名得主。（李金生攝）

金酒為回饋消費者，緊接再次祭出超狂「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動。（李金生攝）

金酒湧現參觀和選購遊客人潮，攜手為振興經濟打拚。（李金生攝）

金門酒廠總價新台幣300萬元的大摸彩今天上午登場，楊鎮浯縣長抽出價值10萬元，3罈30公升裝的金門高粱酒最大獎，緊接再推出系列滿額送好酒、抽好禮活動，與消費大眾攜手振興經濟。

金酒在去年10月1日至12月31日舉辦「金酒心4券-振興有理金酒相挺」發票登錄摸彩活動，只要在金門酒廠全台門市，單張發票滿1000元，即可獲得一次抽獎機會，共有5225人熱情參加，累計4萬8383個抽獎機會。

今天上午10時，金門縣長楊鎮浯帶領財政處長孫國智、金酒公司楊駕人總經理等人，在主計處長王崑龍、政風處專員劉海勇的現場見證下抽出139名幸運者，獎品總價值達新台幣300萬元。

其中，最受人矚目的是特獎市值近10萬元的3罈30公升的金門高粱酒，中獎名單可至金門酒廠「振興有理金酒相挺」發票登錄活動網站及FB粉絲團查詢，洽詢電話082-325628＃86323。

金酒為回饋消費者，緊接再次祭出超狂「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動，自今年月1日至4月30日，有六大夢幻限量「套餐購」，瓶瓶精緻工藝釀製，搭配套餐超值加價購、滿額送好酒，還能滿額抽好禮。只要至金門酒廠全台直營門市與專櫃登錄發票，消費滿千抽「寄心知己＋庚子鼠」，滿萬抽「虎年玉璽酒」認購資格，好康一層又一層，金酒誠意滿滿滿。活動詳情可至金酒活動官網查詢，或洽詢客服專線0800-033-823。（酒後不開車．安全有保障）

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