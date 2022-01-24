據經濟部統計，量販超市及百貨公司分別占據零售業第二及第四大的營業額，且量販超市轉型線上購物後，營業額年成長達約7%；另在國際發卡組織報告中，百貨及量販簽帳金額也是前五大消費類別，顯示民眾的消費場域以量販超市與百貨公司確為大宗。考量春節期間民眾有採買年貨或出遊的需求，凱基銀行信用卡即日起獨家推出量販超市線上、實體店面，及百貨公司跨店刷卡累積消費優惠，最高可享5％回饋，便利民眾疫情期間仍可透過線上採買方式購足年節所需。

新年家家戶戶趕辦年貨，普遍一般量販賣場及百貨公司，都是單店、單日的累積活動，民眾常常陷入比較哪間店、哪個商品划算的抉擇中。凱基銀行獨家推出跨店消費活動，不限同一間賣場消費，可以自由挑選各賣場店內折扣，享刷卡金回饋。3月底前於家樂福、大潤發、愛買、JASONS的實體店面或賣場的線上購物消費刷凱基銀行信用卡，所有消費跨店累積滿3千元送2％、滿6千元送3％、滿1萬元送5%刷卡金。

此外，採購年貨也是一筆不小的開銷，精打細算的主婦們，如想要降低負擔也可以選擇零利率分期，消費達上述活動門檻，還可以拿到最高5％的刷卡金，讓民眾在物價飆漲的當下，還是可以買得好、買得巧！

過好年、穿新衣、戴新帽、好運到，3月底前在全台新光三越、遠東SOGO百貨刷凱基銀行信用卡，每個月跨店消費累積滿1萬元就享2.5％刷卡金；選擇使用零利率分期，還可以再拿到1％的刷卡金，總共最高可回饋3.5％，累積每個月回饋上限高達2千元！