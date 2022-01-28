新冠肺炎疫情遲未能平息，影響民眾生活，台中市一名陳姓民眾要提親，受限疫情，改以視訊方式，選擇良辰吉時，在台灣、大陸、美國紐約三地，與親家、媒人經由無遠弗屆的網路牽起姻緣線。

家有喜事，但疫情改變生活方式，也改變許多的計畫，疫情擋不住堅定的愛情，陳姓民眾原訂在春節前要提親，眼見疫情未退燒，只好改透過視訊提親，媒人、男方、女方的家人，分別在台灣、紐約、大陸三地，透過網路相見歡，距離不是問題，結婚細節都可以在線上完成討論，也省下長距離的奔波。

陳姓民眾表示，將等疫情過後再舉行婚宴，家人從視訊中與親家見面，受惠科技千里一線牽，期待婚宴時親家能來台灣一遊。

此外，疫情造成出國旅遊不易，很多民眾難出國血拚，帶動百貨公司名牌包買氣，有民眾日前晚上9時在台中7期商圈逛街，距離結束營業時間沒多久，精品店前仍大排長龍，還以為有限量品上市。

一經詢問，原來是因應防疫，精品店內只接受一到兩組客人消費，台中市是中部地區重要消費城市，來自中彰投的客人進入店內買名牌包不手軟，在百工百業受衝擊的疫情之下，創造疫情中經濟奇蹟。

台中市百貨公司的精品店，尤以名牌包買氣暢旺，其中位居地王的百貨業者，營業額衝上全台第一名，本來出國添購的名牌精品，因為疫情，不少業績是貢獻在國內的精品店。