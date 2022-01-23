金門鄉親「李洋」在奧運勇奪男子雙打「金牌」的地區年度大事，也在書法老師揮毫下精彩呈現。（金門林務所提供）

現場花香、墨香隨風飄揚，洋溢節慶歡欣喜氣。（金門林務所提供）

副縣長李增財頒發感謝狀給參與活動的書法老師。（金門林務所提供）

副縣長李增財頒發摸彩品，祝福新的一年虎虎生風。（金門林務所提供）

書法老師的瀟灑好字，讓大酒甕增添活潑趣味。（金門林務所提供）

金門林務所迎新春假日花市今天登場，邀請36位書法老師在大酒甕揮灑春節賀詞，五顏六色花卉與大紅春聯相映成趣，現場花香、墨香隨風飄揚，洋溢節慶歡欣喜氣。

主辦單位林務所表示，今年假日花市由金門縣書法學會理事長吳宗陵帶領36位老師在金門酒廠提供的大酒甕上書寫「脫單」、「金牌」、「爆富」及「天菜」等60組有哽用語外，金門鄉親「李洋」在奧運勇奪男子雙打「金牌」的地區年度大事，也在書法老師揮毫下精彩呈現。現場一對大酒甕寫下「金門」、「平安」，更傳達鄉親期待金門安全度過這波疫情的心願。

今天的假日花市，攤商準備許多應景花卉、安全農業蔬果，搭配林務所進行摸彩活動外，還有不一樣的單元安排，只要穿著漢服、旗袍、西裝等民族服飾可以兌換瓜葉菊1盆。

林務所所長鐘立偉表示，春節初一至初三期間，林務所也推出迎新春農業展，歡迎鄉親來森林公園走春，體驗春節酒甕大道、西湖油菜花海、大草坡上的大羽球及吳騏藝術家作品的「山形宇宙」等靜態展覽裝置藝術，提前感受新年氣氛，迎接「福虎生風」新的一年。