正式進入9天春節連續假期，交通部觀光局除加強各景區防疫措施，也規劃21條分布在北中南東國家風景區範圍，避開人潮的安心旅遊路線，讓遊客與山海為伍，另推薦16條自行車路線和61條「台灣好行」景點接駁公車。

觀光局表示，各景區除實施實聯制外，也加強環境清潔消毒頻率，國家風景區及觀光遊樂業每日至少8次以上、旅館每日至少6次以上。

據統計，9天春節連續假期平均訂房率北部38.18％、中部46.78％、南部51.65％、東部52.26％、離島17.31％。單日訂房率部分則以初二及初三較高，全國平均訂房率約58％，其中宜蘭縣、台南市、苗栗縣、花蓮縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹縣、嘉義縣等縣市訂房率，這2天都達7成以上。

觀光局推薦，春節期間車潮多，搭乘大眾運輸免找停車位最輕鬆，61條便利的「台灣好行」景點接駁公車，共發行130組結合景點門票等多元超值套票，其中44條持電子票證享50％優惠；旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，1至4人即可成行，具多元主題、專人深度導覽及定期出發等特點，配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

春節期間易壅塞的熱門景點，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等，觀光局規劃21條分布在北中南東國家風景區範圍，避開人潮的安心旅遊路線，與山海為伍。

為鼓勵大家一起騎乘自行車，以更休閒、更環保的低碳旅遊方式，用不同的漫遊速度來深度體驗台灣，觀光局推薦16條多元自行車路線，讓民眾盡情騎著自行車馳騁於美景之中。