針對美國撤銷中國聯通214牌照發表聲明。大陸工業和資訊化部發出聲明3日指出，美國聯邦傳播委員會（FCC）當地時間1月27日，以國家安全為由決定撤銷中國聯通美洲公司的214牌照，中方對此堅決反對。

澎湃新聞報導，大陸工業和資訊化部聲明指出，中國聯通美洲公司已在美運營20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內使用者提供優質的服務。美國聯邦傳播委員會（FCC）在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

大陸工業和資訊化部強調，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。