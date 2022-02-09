美國總統拜登周二公開認可特斯拉在美國電動車製造產業中扮演的重要角色，這應該能稍稍平撫特斯拉執行長馬斯克對於其公司一再遭到美國政府冷遇的不滿情緒。

拜登表示，從通用和福特等具代表性公司建立新的電動車生產線，到我們國家最大的電動車製造商特斯拉，乃至於新創企業，在睽違數十年之後，製造業正在重返美國。

根據拜登政府提出的產業發展計畫，這位民主黨總統擬為工會勞工製造和美國在地生產的電動車，額外提供4500美元的稅負優惠，引發特斯拉和日本豐田汽車與全美汽車工人聯合會（United Auto Workers）底下汽車製造商之間的衝突。特斯拉與豐田汽車在美國沒有工會組織。

此外，馬斯克亦反對美國政府出資補貼電動車充電站的部署。

去年9月，白宮召開電動車產業峰會，但沒有邀請產業龍頭特斯拉，引發馬斯克的不滿。今年1月底，白宮邀請美國10大企業執行長共商拜登的基建法案時，也再次忽略特斯拉。此外，白宮還一再讚揚通用汽車在發展電動車方面所做的努力，即使其電動車銷量遠不及特斯拉。

在上個月拜登會見通用執行長巴拉（Mary Barra）並在推特上發布兩人談話的影片後，馬斯克即在拜登的推文下留言「以T開頭，以A結尾，中間是ESL」，告訴拜登，特斯拉才是電動車產業的龍頭。馬斯克甚至稱拜登是「人形的濕襪子木偶」（A damp sock puppet in human form），諷刺拜登只是一個傀儡。

當被問及拜登在周二談話中點名特斯拉時，白宮發言人薩琪表示：「我們都知道，特斯拉是主要的電動車製造商」，她並表示，對美國而言，白宮從整個產業中看到「巨大的機遇」。