美國主導下在夏威夷舉行的美日韓三國外長會談結束。於12日發表的聯合聲明中，可以看出美國用心為11日公布的「印太戰略」開了一堂補習教育，要求南韓與日本「學生們」切實遵照「老師的指示」辦理。

「印太戰略」包括5大戰略目標和10項行動計畫。其中，第7項強調美韓日3國擴大合作領域。尤其，美國促求韓日2國於這1-2年內改善關係。因為，美國始終認為韓日不和，就等於印太戰略少了1顆門柱。

美日韓三國外長會談前於11日舉行的日韓外長會議，南韓外交部長鄭義溶及日本外相林芳正首度聚會，因鄭義溶抗議日本在聯合國文教組織申請佐渡礦山為世界遺產，林芳正不甘示弱回應無法同意。2人見面禮居然是面紅耳赤，不歡而散。重重打了美國一記耳光。

韓日外交齟齬由來已久。歷史問題是美國最感頭痛的事。這次雖然在美國的撮合下舉行韓日外長會談，但2國間的慰安婦和強制徵工賠償事仍懸而未決。文在寅執政5年期間與日本前後3位首相頻繁發生不愉快，你一拳我一腳，互相報復。

此次會談有警告北韓意味濃厚，然而對北韓來說根本「不痛不癢」。針對北韓於1月連續發射7次飛彈威脅，3國共同作出一方面譴責，另一方面促求北韓無條件對話。採取的立場只有譴責與對話既定老調，了無新意，似乎遏阻不了北韓繼續試射飛彈恐嚇。

主持會談的美國來說，拉攏南韓與日本共同圍堵中國大陸為主要目標。鄭義溶和林芳正一致表示支持拜登總統發表的「印太戰略政策」，並且同意擴大各地區與全球安全和經濟領域的合作。給國務卿布林肯一點面子，返回華盛頓好對拜登有所交代。

會談議題五花八門。包括再次強調維持台海的和平與安定之重要性、緬甸事態、烏克蘭危機及氣候變化等，滿漢全席，韓日只能看菜色，卻吃不到自己想吃的「陪襯」角色。

因此，南韓方面所獲會談成果有限。鄭義溶仍強調文在寅總統強力推行的「朝鮮半島和平進程」，揭櫫朝鮮半島的永久和平與無核化。另聲明中，特別加註「離散家屬會晤」，顯然係為3月9日大選為執政黨爭取選票。

美國對南韓施壓。1年來美國新任駐韓大使一直空缺，近日拜登指名由駐哥倫比亞大使菲力普・戈德堡出任。菲力普・戈德堡曾在聯合國主導制裁北韓業務，因此，一般認為，拜登有意對南韓親美的新總統施壓，不僅要求駐韓美軍對防禦台灣作出貢獻等，並且對北韓採取「強硬」措施。

5年來，美國與日本對親中反美反日色彩的文在寅不滿，因此，希望南韓選出的新總統，能配合美國的印太戰略，共同對付中國和北韓。然而，朝鮮半島的和平與穩定現實上端視中國與北韓不可。美國頭痛事還很多呢！（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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