具高度傳染力的Omicron變種病毒威力驚人，儘管南韓周一公布的新冠病毒單日新增確診數回落至10萬例以下，但其全國累計總確診數突破200萬大關，只用了兩周時間就從百萬人確診跨進下一個重大里程碑。

周一發布的確診數較少，主要因為假日檢測量減少有關。

截至周日晚間9點，南韓地方政府通報的確診數已經達到93260例，與周六同一時間發布的10萬512例（創下該時間點的新高記錄）減少7252例，但仍讓這個人口約5200萬的國家，累計確診病例在疫情爆發這兩年多以來首度突破了200萬大關。

周一早上，該國政府正式發布單日新增確診數為95362例（其中95218為本土病例），低於周日早上公布的新增10萬4829例，打破了連續3天單日確診數破10萬的記錄。

自疫情爆發以來，韓國總確診數達到205萬8184例。

周一公布的染疫重症患者增加42人，為480人。染疫死亡人數增加45人，使累計病歿人數達到7450人。南韓衛生當局表示，新冠病毒染疫死亡率為0.36%。

儘管感染人數激增、部分專家擔心疫情進一步擴大而反對，但韓國政府上周五仍決定持續鬆綁防疫限制措施，在未來3周咖啡館和餐館的營業時間將延長一小時至晚上10點，以回應部分小商家與自營業者抱怨長期的防疫措施讓他們沒病死、先餓死的強烈抗議。

截至周日為止，南韓約3046萬人已經接種第3劑新冠疫苖，接種率達到59.4%；已完整接種兩劑疫苗的人口比例達到86.3%。