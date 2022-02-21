烏東雖情勢緊張，但拜登政府及美國國會遏制中國的力度並未減弱，美國智庫「燈塔全球戰略」印太業務負責人塞耶茲（Eric Sayers）及曾任白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）聯合撰文指出，美國預計從5大面向施壓中國，包括對敏感的中國企業進行對外投資的審查和潛在限制，且今年11月的美國其中選舉結果將進一步激化美國對華政策。

塞耶茲與簡以榮在《Foreign Policy》撰文指出，通貨膨脹、新冠病毒、烏東情勢等迫在眉睫的問題，可能會至少暫時轉移美國對中國政策的注意力，但眼下白宮和國會在中國問題上有著強烈的兩黨共識，今年有五個政策領域似乎即將採取進一步行動。

文章認為，對敏感的中國企業進行對外投資的審查和潛在限制將成為一個新焦點。美國政府目前可以篩選令人關注的入境投資，並為敏感技術的出口發放許可證，但沒有辦法控制境外私募股權投資和其他直接投資流向涉及中國軍事或數位威權政策現代化的公司。

文章說，預料美國國會將會舉行聽證會，並尋求通過立法，建立一套新審查機制。參議院和眾議院都提出法案，其中一個版本包含在《2022年美國競爭法》的基本文本中。在最終的法案文本中，很有可能包含新的審查條款。

文章還稱，隨著美國國家安全領域將重點擴展到5G電信之外，包括阿裡巴巴雲、華為雲、騰訊雲和百度人工智慧雲在內的中國雲服務提供者（CSPs）也可能面臨類似的審查。

而文章表明，隨著北京積極推進數位人民幣，這一發展對國家安全的廣泛影響可能會刺激華盛頓的政策討論。這種新貨幣在中國乃至全球範圍內無處不在，藉此影響尋求在北京保留市場准入的國際企業的決策。而且如果北京成功地利用其數字人民幣進一步脫離美國主導的國際金融體系，這也將降低美國作為威懾工具的金融制裁的效力，並使中國和其他對手更有可能承擔侵略的風險。就像電信一樣，數位貨幣既是一個經濟和監管問題，也是一個國家安全問題。最近看到美國聯邦準備理事會（Fed）正在為美國的數位貨幣做準備。

此外，文章也提醒，一場圍繞電動汽車大容量電池供應鏈控制權的爭奪戰正在形成。隨著美國朝著電動汽車普及的未來邁進，華盛頓將認真考慮國內的採礦和加工選擇，並尋求盟友和合作夥伴為這一國家安全供應鏈挑戰提供解決方案。

文章最後也分析，11月的美國期中選舉可能會帶來一場影響中國政策的政治轉變。國會的民主黨人是近年來兩黨通過的許多中國法案的關鍵人物。不過，儘管參議院在對華政策上相對集中並保持一致，但眾議院的民主黨人卻沒有那麼重視這個問題。如果眾議院轉向共和黨控制，可能會導致從2023年1月開始，針對中國的立法議程變得更加激進。