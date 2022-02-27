1972年2月28日美中《上海公報》發布，標誌國際政治重大改變，美中關係走向制度上的正常化，加速中華民國淡出世界舞台，也失去了「中」字的代表地位。50年後的今日，台灣哀悼二二八，美中則走入敵對。對於當年第一批踏入北京，力推關係正常化的美國官員們，這個日子同樣感慨。當年主導關係正常化的前國務卿季辛吉，也已年近99。

二戰後美國獨霸，蘇聯及日本曾位居第二，但前者強在政軍力量，後者優勢於經濟，卻都沒有兩相兼顧。結果分別被「圍堵」跟「廣場協議」絆了一跤，從此一蹶不振，難再起頭，甚至走入歷史灰燼。可今天第二名的中國不僅兩相兼顧也緩步加速，小步快跑到大步奔，甚至想要彎道超車。當今世界當然不能以「新冷戰」概括，美中結構僵局不僅是安全、經濟等物質之爭，也是更廣泛的制度、文明之爭，帶給超越冷戰蘇聯更全面的競爭壓力。

沒能遏制中國的崛起，有些人甩鍋到美國「接觸」政策的「失敗」，中國非但沒有成為民主國家，也不盡然是「負責任的利害關係者」。細看世界地圖，其實「接觸失敗」、民主倒退的例子到處都是，但唯中國沒有「崩潰」成失敗國家，而搖身成為世界第二大經濟體，反過來咬了「以美為首」的西方制度。再觀察RCEP的簽署、一帶一路涉水闢路、山東艦服役、極音速武器試射種種。這是物質之爭。

舉國體制的制度優勢為世界展示了另一種選擇，「集中力量辦大事」的強大推力50年後終於外溢，一帶一路在印太歐亞開出通往中原的條條大路，更顯美國「重建更好世界」、歐盟「全球門戶」的雞肋。更令西方震驚的，這個在軍事上超俄、經濟上超德、日，全方位趕美的竟是當年被叩關求饒、險遭瓜分、蠻荒落後的中國人，而它甚至還是一黨專制。這不必然就是「歷史的改寫」，而或許是多元特色現代化「歷史的並進」，但絕不會是「歷史的終結」。這是制度之爭。

60年前毛澤東預判「東風壓倒西風」，但韓戰、越戰可能只是亂流，今天中國的全面進迫，才是使美國可能改變航向的東風。外有「中國威脅」，內有社會分裂，主宰國際規則七十餘年後，美國的強勢地位已然動搖。無論對美中，現在都處於某種程度上「百年未有之大變局」。然而藉科技之最、軍事之強、經濟之力、文化之被、價值之廣，美國依然是一超多強下的首極，要想彎道超車，不切實際。沒有哪一方即將崩潰，也沒有誰即將打敗誰，美中仍須尋求競爭下的共存。若以「東升西降」戰略思維為出發點，則北京行事務必謹言慎行、步步為營。「東升」或許不達北京期望之快，「西落」也非習所想之多。時勢由誰掌握，仍在未定之天。這是文明之爭。

美中《上海公報》50個風雨歲月，美中從「關係正常化」走向另一個極端，國際環境從兩極冷戰走向一超多強，中國成為首極下的第二。在物質基礎、中國故事上構築「四個自信」，又自覺處「百年恰似風華正茂」時遇上美國國會山莊淪陷、喀布爾時刻，更加確信第二個百年、偉大復興的中國夢實現的必然。美中結構僵局呈現的是物質、制度、文明之爭，必須建立「護欄」以求雙方「共存」。

目前看來，太平洋的確夠大，但未來不一定容納得下兩個霸權國家。僵局是結構所致之必定，套習所言「以史為鑒，開創未來」。以50年前美中關係能正常化為鑒，創下一個50年霸權關係的妥協與諒解。實難達成，來之不易，卻是不得不面對的課題。

（作者為軍事評論員、自由作家）

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