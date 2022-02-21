蓬佩奧要來了？傳下周訪台晉見蔡英文 09:312022/02/21 中時新聞網 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蓬佩奧傳出將在3月初訪台，晉見總統蔡英文。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 力挺台灣的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傳出將在3月初訪問台灣，還會與總統蔡英文及多位政府高層見面，互相就國際情勢、產業發展等話題進行討論。 據《自由時報》報導，蓬佩奧及美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃前首席顧問余茂春排定3月初訪台，行程包含晉見蔡英文、與多位政商高層見面，包括台積電、中鋼等公司都獲邀與蓬佩奧見面，不過目前相關訊息尚未獲府院證實。 綠營這大咖選台北市長？ 吳子嘉竟爆蔡英文最大隱憂 旺報社評》俄烏牽動台灣 民進黨裝睡 #蓬佩奧 #訪台 #蔡英文 #美國 #國務卿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／俄烏牽動台灣 民進黨裝睡 04:102022/02/21 焦點新聞 烏克蘭總統促西方制裁俄國 願與普丁會談 04:102022/02/21 焦點要聞 貨輪海上起火 車市雪上加霜 04:102022/02/21 全球財經 海納百川》蘇貞昌毀了運動好手（郭克勇） 20:172022/02/20 海納百川 工具機實體展 今重磅登場 04:102022/02/21 財經要聞 美國房市飆天價 購屋貸款規模創新高 09:002022/02/20 財經 基建類股起飛 41.5兆美元 二戰來規模最大全球基建投資登場 04:102022/02/21 投資理財 工商社論》沒有恐慌，就沒有通膨 ─談政府因應通膨的思維 04:102022/02/21 財經要聞 美房市多頭續航 地產ETF有錢景 04:102022/02/21 投資理財 當黃郁婷需為認同道歉 04:102022/02/21 時論廣場 北京冬奧》獎牌榜大陸第3名創紀錄 美國隊第4 07:372022/02/21 體育 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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