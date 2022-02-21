力挺台灣的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傳出將在3月初訪問台灣，還會與總統蔡英文及多位政府高層見面，互相就國際情勢、產業發展等話題進行討論。

據《自由時報》報導，蓬佩奧及美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃前首席顧問余茂春排定3月初訪台，行程包含晉見蔡英文、與多位政商高層見面，包括台積電、中鋼等公司都獲邀與蓬佩奧見面，不過目前相關訊息尚未獲府院證實。