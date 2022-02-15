最近烏克蘭戰雲密布，已屆臨美國情報單位指出的動武時間。雖然時間愈接近，動武的機率愈低，但或許正是因為美國已揭露情報的緣故。俄羅斯此次沒有照美國提示的時間動武，不表示以後就不動武。相關各方可暫時鬆口氣，但緊張氣氛仍將持續。

這不是烏克蘭第一次爆發危機，但這次比較弔詭。兩個多月來俄羅斯一再宣稱無意對烏克蘭動武，但美國仍不斷警告俄國即將入侵。日前因提出開戰的明確時間表並呼籲公民盡速離開，急迫的危機感才受到世人矚目。然而美國並未提出證據，也未解釋俄羅斯為何要違反《奧林匹克休戰協議》在北京冬奧期間動武。

此事件發展違反國際衝突的邏輯。因此，外界已有這次「烏克蘭危機」是虛擬的聲音出現，質疑是出自美國的操弄。

1997年美國有部黑色喜劇電影《桃色風雲搖擺狗》，描述尋求連任的總統因性騷擾醜聞面臨政治危機，於是找來好萊塢製片家運用媒體、攝影和特效虛擬出一場阿爾巴尼亞戰爭，甚至還製造一位戰爭英雄以轉移社會焦點。這場虛擬戰爭因操弄得當，成功引發話題，提振了總統聲望，使他連任成功。

這個情節和如今的「烏克蘭危機」有些相似，不是嗎？無論危機是被操弄還是真實存在，危機核心的烏克蘭經濟已受到衝擊。有錢人或國際資金能走就走，當地媒體報導，僅13日1天即有20架包機飛離基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基早先即呼籲西方不要製造恐慌，對美國頻頻放話傷害烏克蘭經濟表達不滿。日前他與拜登總統通話更直接邀請拜登來訪。他表示從未看過俄羅斯即將入侵的可信情資，期望拜登能訪問烏克蘭，以提振國民士氣，穩定當前局勢。

這是將美國一軍。拜登當然不會在這個時候訪問烏克蘭。但美國卻體認到烏克蘭的不滿。國務卿布林肯已表示，美國將向烏克蘭提供高達10億美元的主權貸款擔保。這是否能安撫烏克蘭，還要觀察。

對台灣來說，烏克蘭危機似遠又近，似無關卻又相關，讓國人想起去年的台海危機，台灣也一度被西方媒體稱為「地球上最危險的地方」。和烏克蘭不同的是，台灣人並沒有恐慌，沒有富豪包機離台，股市仍持續上漲。這曾讓西方媒體困惑，為何多數台灣人並不擔心大陸打台灣？

俄羅斯是否攻打烏克蘭與台灣無關。有關的是，這對中國大陸是否會形成示範效應？澳洲國防部長即表示中國將因此更大膽地打壓台灣。這是一種操弄，還是對台灣真情的關切？

台灣人是可以驕傲的。在複雜的美中競爭形勢中能保持戰略定力，不憂不懼。但這定力是來自政府領導有方、美國支持台灣，還是大陸「兩岸關係和平發展」的政策不變，恐怕要深思。無論如何，即便被視為美國布局東歐的棋子，烏克蘭總統仍基於自己國家利益向美國爭取權益，這對美、日推銷爭議食品百依百順的民進黨政府來說，是否有所啟發？

（作者為台灣國際戰略學會執行長）