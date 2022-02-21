歐盟執委會主席馮德萊恩(Von der Leyen)首次透露了俄羅斯入侵烏克蘭之後將面臨的一些制裁細節，指出俄羅斯將被切斷與國際金融市場的連結，並且將被拒絕進入一些主要的出口商品。

到目前為止，西方國家主要領導人皆拒絕透露，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將採取何種經濟制裁的細節，僅承諾將實現空前規模的經濟制裁。

馮德萊恩在周日晚間對ARD電視台表示，俄羅斯原則上將被切斷與國際金融市場的連結。她進一步說，制裁的商品將包括我們製造、俄羅斯急切需要用來現代化和多樣化其經濟的商品，並且是我們在全球具主流地位、俄羅斯沒有替代選擇方案的產品。

馮德萊恩說，在俄羅斯入侵之前，不會實施制裁。萊恩並拒絕烏克蘭總統澤倫斯基(Zelensky)提出的立即制裁的要求。萊恩說，制裁行動是如此巨大，所以我們知道，必須給俄羅斯一個機會，讓其能重新回到外交談判桌上。

俄羅斯目前在俄烏邊境駐軍近15萬名士兵，俄方要求烏克蘭永遠不能加入北約。總統普丁(Putin)表示，這對俄羅斯的長期安全來說，至關重要。

歐盟執委會主席也說，俄羅斯對化石燃料的出口依賴很深，是其弱點。這些燃料占俄羅斯出口的近三分之二，俄羅斯政府預算有一半靠它們。而俄羅斯希望現代化，更精確的說，如果制裁進一步提高，那俄羅斯就無法進行現代化。