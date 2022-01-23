內政部22日公布春節期間宗教活動防疫措施，內容也提及禁止民選公職人員、政府官員跑攤，不只宗教活動，涵蓋所有公共集會。嘉義市長黃敏惠遵守中央規定，取消23日所有預計出席的公開行程；嘉義縣長翁章梁則表示，會減少不必要「跑攤」，遵守防疫規範。

黃敏惠原預計23日上午出席嘉市府社會處與國際崇她社辦理的新住民社區共融活動，22日晚上改不出席，23日中午再宣布取消出席下午的嘉市當代藝術學會會員聯展、中華樂齡共生學會第1屆總會秘書處成立揭牌活動，嚴格遵守中央規定。

不願具名的政府官員表示，農曆過年快到了，地方政府有大大小小的活動，中央突然丟出這個規定讓人無所適從，公職人員、政府官員不能參加民間辦的活動，自己卻天天辦活動，不免讓民眾質疑「只許州官放火，不許百姓點燈」。

該政府官員表示，防疫優先是當然的，但認為中央政府應該詳細說清楚，能否出席地方政府自行辦的活動？哪些活動要停辦？而非丟一個禁止跑攤的規定讓大家不知如何配合。

嘉義縣長翁章梁23日出席橋梁啟用活動時說，認為「跑攤」的意思指不必要的公共聚會式活動，但政府機關還是有許多必要的場合需出席，還是要分性質，公務執行以少出席非必要活動為主，嚴格遵守中央的防疫規定。