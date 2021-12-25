台南市育路「第三屆全省運動會牌坊」。（文資處提供／洪榮志台南傳真）

台南市忠靈塔。（文資處提供／洪榮志台南傳真）

古蹟林立的台南市，又新增3處文化資產。台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，決議將南區「忠靈塔（第三屆全省運動會紀念塔）」、南體育路「第三屆全省運動會牌坊」以及「麻豆郭舉人宅」，指定為文化資產。

文資處指出，位於台南市立體育場附近的忠靈塔，係日據時期為奉祀戰亡將士而建，由台南州技師住谷茂夫設計、台灣軍司令官安藤利吉題「忠靈塔」3字。之後，原台南巿政府為籌辦1948年第三屆全省運動會時，改鐫刻「積健為雄」，作為「第三屆全省運動會紀念塔」。

忠靈塔於2019年由民間團體提報為文化資產，因其建物形式簡潔，反映當時代建築特色，且其紀念性質的轉變，亦呈現台南市自日據至戰後的政治變遷，審議會將其登錄為歷史建築，並考量其所經歷之歷史演變，名稱定為「忠靈塔（第三屆全省體育會紀念塔）」。

此外，忠靈塔鄰近體育路上的「第三屆全省運動會牌坊」，題有「台南市立體育場」，其建物形式與工法，延續日據時期裝飾藝術的特色，具歷史延續性，反映台南在地體育盛事之歷史，審議會也決議將「第三屆全省運動會牌坊」登錄為歷史建築。

至於麻豆的大埕郭舉人宅歷史悠久，依據過去調查資料，其建物可能興建於乾隆年間，建材多自福建運來，匠師亦請自大陸。因家族曾出「文舉人」和「武舉人」，被地方稱為「郭舉人宅」，宅前設有舉人旗杆，後代也有郭明泉（麻豆第一位公學校訓導）、郭明昆（早稻田大學講師、哲學學者）等在地名人，顯現其家族過去於地方上之顯赫發展。

文資處說，郭舉人宅係由麻豆郭家後代主動提報，據提報人及家族宗親會代表於審議會上表示，過去家族歷經十幾年的溝通協調，終於整合各方意見，並成立修繕委員會，家族已有共識共同維護保存古厝、彰顯家族歷史。審議委員除肯定郭家有進行文資保存的用心，也認為郭舉人宅在建築構法、形制上皆具有傳統建築的元素，例如磚砌方式和鐵剪刀壁鎖，表現不同時代營造技術的特色，且郭氏族人多為地方舉人、保正及教育界人士，也能反映麻豆大埕地區發展史的縮影，因此將「麻豆大埕郭舉人宅」指定為古蹟。