彰化縣選委會已經印製完成4案、共424萬6284張公投選票，16日點交給各鄉鎮公所。（彰化縣選委會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣選委會已經印製完成4案、共424萬6284張公投選票，16日點交給各鄉鎮公所。（彰化縣選委會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣選委會已經印製完成4案、共424萬6284張公投選票，16日點交給各鄉鎮公所。（彰化縣選委會提供／吳敏菁彰化傳真）

眾所注目4項公投將在12月18日、周六登場，彰化縣選委會已經印製完成4案、共424萬6284張公投選票，16日點交給各鄉鎮公所；全縣共設置1078個投開票所，投入1萬6000多位選務人員。

4項公投案分別是17案：重啟核四；18案：反萊豬進口；第19案：為「公投綁大選」；20案：則是「珍愛藻礁」。為了避免混淆，選票也以顏色區分，重啟核四為白色、反萊豬為淺黃色、公投綁大選為粉紅色、珍愛藻礁則為金黃色；希望引導選民順利完成公投。

彰化縣選委會總幹事吳淑玲表示，因為選舉人年齡降到滿18歲就擁有投票權，彰化縣在125萬多位縣民中，有106萬1571位有投票權；歷經日夜趕工，已印製完成4案、共424萬6284萬多張公投票。

為了避免2018年公投綁大選時，大排長龍的惡夢重演，彰化縣26鄉鎮市，共設置1078個投開票所，每個投票所至少都設有4個圈選處，今年還特別設置「防疫圈選處」，共投入16000多位選務人員。呼籲選民在18日早上8點起到下午4點，攜帶國民身分證、印章、投票通知單，前往指定的投開票所，投票表達自己的意願。