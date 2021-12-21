民進黨在四大公投結束後準備再進一步，總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，針對公投後的政經局勢進行討論，其中更就新竹縣市合併升格達成共識，將針對《地方制度法》進行修法，不過此舉也引起網友討論，想知道「這麼多直轄市有什麼意義？」

蔡英文19日在官邸召集高層會議，總統府發言人張惇涵會後說「總統希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院蘇院長所領導的行政團隊」，被黨內人士認為代表府方已定調「蔡蘇體制」不會有改變，選前傳出蘇貞昌將華麗轉身下台的消息已不攻自破。

除此之外，該會議中也針對新竹縣市合併升格達成共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘就表示，《地方制度法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併及彰化縣都符合升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。

不過有PTT網友就表示「如果台灣又多幾個直轄市真的是好事？」質疑六都就已經很多了，不解為何還要再新增，其他人也紛紛發表看法，說「反對，除非目標是全台都升格，等於原直轄市全降格」、「不同意再亂搞了」、「新竹升格根本很草率，現在就是為升而喊」、「6都其實已經很誇張了，占人口70%，沒被加進直轄市的都吃土」、「乾脆全台併，併成一個台灣市好了啊」。