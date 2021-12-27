民進黨籍彰化市長林世賢27日在彰化市介壽生活藝文館舉辦就職滿3周年成果發表，展現施政成果，談到最近最熱門的升格直轄市政治話題，林世賢也表態，彰化不論人口、產業，位處交通戰略位置，加上正在發展的綠電，都比大新竹更有資格談升格，他也會再向黨中央來反映。

林世賢表示，彰化不論從人口、或從產業發展來講，都比新竹更有條件升格，要談升格絕對不能只談政治、因人設事，而是要為了國家整體的發展來考量；新竹升格，是為了科技的發展，然而彰化更具有科技發展的條件。

林世賢指出，我們彰化目前有將近6GW的綠電正在建置，如何打造彰化成為綠能科技首都，還有成為亞洲運算中心，這些議題都是彰化最有條件升格的關鍵因素，這不只是人口數的問題，而是我們更有條件；包括彰化的交通戰略位置、整體產業發展等等，比起新竹都是更有資格成為直轄市的城市，他也會偕同黨內各級同志、民代，積極向中央來反映。