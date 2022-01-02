彰化扇形車庫、戶羽機關園區上午熱鬧滾滾，逾2000名親子鐵道迷齊聚，在溫暖的冬陽裡畫畫寫生，記錄下扇形車庫不同視角之美。（謝瓊雲攝）

彰化扇形車庫是全國唯一現存且仍在運作中的扇形車庫，自2000年指定為縣定古蹟，今年慶祝創建百周年，彰化縣長王惠美（中）呼籲彰化鄉親多多前來參觀欣賞獨特的鐵道之美。（謝瓊雲攝）

彰化扇形車庫是全國唯一現存且仍在運作中的扇形車庫，自2000年指定為縣定古蹟，為慶祝百周年，彰化縣文化局上午結合民間基金會舉辦熱鬧滾滾的寫生比賽，彰化縣長王惠美（右五）呼籲彰化鄉親多多前來參觀欣賞獨特的鐵道之美。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府為迎接彰化縣定古蹟扇形車庫百歲慶典，2日與滄洲文教基金會共同舉辦扇形車庫暨鐵道文化寫生比賽，吸引2000多名親子鐵道迷齊聚一堂，以畫筆記錄下活古蹟各種視角之美，得獎作品將自3月起在福興穀倉、員林演藝廳等空間巡迴展出。

創建於1922年扇形車庫，是全台唯一且仍在運作中的扇形車庫，其特殊性在於以調車的轉盤為中心，內有12股的股道，以放射性呈現半圓弧形的車庫，不少前來參加寫生比賽的家庭參觀後都讚嘆不已。

活動共有800多人報名，部分參賽者甚至遠從宜蘭、屏東而來，從幼兒至高中和社會團體等，連同家長、親友，共有逾2000人湧入，分散在扇形車庫園區、戶羽機關車園區、和彰美路1段巷弄內各角落寫生，在暖洋洋的冬日裡度過愉快的假日時光。

彰化縣長王惠美表示，扇形車庫在2000年指定為縣定古蹟，今年就滿百周年，是許多精緻深度遊程必遊景點，但經調查統計，曾來扇形車庫參觀的遊客，本地彰化縣人僅不到3成，呼籲鄉親要多多前來參觀欣賞。

文化局指出，寫生比賽共分成6組，每組將評選出前3名、佳作，頒發1000元至6000元不等獎金，得獎作品名單將公布在官網，並安排在員林演藝廳、彰化地院法院藝廊、彰檢卦山藝廊、縣府藝廊、福興穀倉等地巡迴展覽。