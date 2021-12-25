幾波低溫加持下，落羽松已經開始變色。（張毓翎攝）

今年從9月至12月中旬的參訪人次已達4萬多人，預估本季落羽松季的累計人次，有機會突破上一季的30萬人。（張毓翎攝）

幾波低溫加持下，台南六甲區菁埔埤旁的千餘棵落羽松，已經開始變色，黃、綠、紅3色漸層美景，周末假日吸引許多遊客來拍照，六甲林鳳社區理事長蔡明賢表示，今年從9月至12月中旬的參訪人次已達4萬多人，相較去年同期僅約1萬人，因此預估本季落羽松季的累計人次，有機會突破上一季的30萬人。

位在台1線旁的六甲菁埔埤落羽松林，每到冬天來臨時，天氣一轉涼，便加速使落羽松由綠轉黃，再轉為紅色；落羽松變色時節大約落在每年11月至隔年2月，近來冷空氣一波波南下，部分已明顯轉色，預估25日大陸冷氣團南下，將影響到下周二，未來幾天低溫持續，有助於落羽松繼續轉紅。

蔡明賢指出，自9月疫情趨緩後，陸陸續續就有遊客，隨著落羽松轉紅，除了散客以外，平均每天湧進4、5輛遊覽車，逢假日的話，一天可達7、8輛遊覽車，扣除搭火車或騎腳踏車來的遊客，若只以遊覽車和小客車的數量推算，光上周就有1000多人來參觀，統計下來，從9月至12月中旬，累計參觀人次已達4萬，近來更是接旅行社洽詢落羽松的電話接到手軟。

蔡明賢說，六甲區公所明年度落羽松季，預計下個月29日登場；不過社區的市集會提前2周、下個月15日舉辦；他提醒民眾切勿將車輛隨意停放，區公所已在落羽松林周邊規畫4處停車場，包含市集會場第一停車場、落羽松步道、六甲農會倉庫廣場及林鳳營陸橋下，其中離落羽松最遠的林鳳營陸橋下停車場，步行時間僅10多分鐘，歡迎民眾善加利用。