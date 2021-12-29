中央流行疫情指揮中心繼昨公布檢出14例Omicron感染者後，今再宣布檢出2名美國入境的Omicron個案，均為突破性感染。截至目前，國內共累計50例Omicron感染者，多數都是輕症。

醫療應變組副組長羅一鈞今宣布新增2例Omicron感染者，為案17000及案17001，都是從美國入境。其中的案17000入境檢驗陰性，24日檢疫期間因發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛而就醫，確診新冠肺炎，Ct值12，曾完整接種BNT疫苗。另一名案17001則是24入境探檢就檢出陽性，Ct值24，曾完整接種AZ疫苗。

羅一鈞表示，12月11日至今，國內共累計50例Omicron境外移入個案，均於邊境/檢疫期間檢出，其中42人是在入境第0天檢出，顯示入境前的風險蠻高。50人裡面，47人為突破性感染，3人只打1劑。症狀方面，有21人無症狀、29人是輕症。