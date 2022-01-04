案17230確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃機停車場女清潔人員昨(3日)確診，昨深夜列為本土病例，Ct值11，漏夜召回採檢300多百名防疫計程車司機，今日將召回第二批300多名司機。今天再度增加3名個案，分別為2名清潔人員與1名計程車司機。今天女清潔員基因定序出爐，確定為Omicron病例。

指揮官陳時中表示，機場清潔人員（案17230）昨下午確診，Ct值11，發病日1月2日，出現喉嚨痛症狀，發現後緊急把同住家人都匡列，家人共有6名，昨晚採檢結果都是陰性。職場有同班的搭乘同班巴士，廁所清潔區域有防疫計程車司機在使用，所以昨天半夜調回採檢。

同班通勤巴士部分，共坐26人，採檢22人，2人陽性分別為案17238、案17239，Ct值24.5，前者沒有症狀，同住家人共3人，2個採檢結果陰性、1人採檢中。案17239的Ct值24.5，同住家人有1位，採檢結果也是陰性。

防疫計程車部分，昨晚緊急召回300多人，今天要擴大到600人314例中，共有313陰性，一名案17240計程車司機陽性，，Ct值28，個案有1位同住家人，仍在採撿中。

整體案件關聯還不明，陳時中說昨天下午開始陸續查驗，案17240計程車司機，曾在12月26日、12月31日都曾經載過確診的境外移入個案，26日載過，29日召回採檢過，當時PCR陰性，隔天又載了一個確診者，司機昨天確診，這可能是要調查的源頭。

陳時中強調，但司機與清潔人員的關聯性，是否在使用廁所時傳染還無法確診。機場人員看到防疫計程車曾經載過確診者，但也不能排除互相感染，整體來說需要更多資料。才能確定之間的關聯。

陳時中也表示，初步基因定序清潔人員案17230是Omicron個案。他在12月30日曾在忠貞市場擺攤，買一些髮飾品，因此也即時因應在市場設置採檢站。