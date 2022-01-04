中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34例COVID-19確定病例，分別為4例(案17230、案17238-17240)本土及30例境外移入，其中案17230為昨(3)日公布之尚未取號本土個案；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，4例本土確診分別為3名桃機清潔員及1名防疫計程車司機，其中本土案17230清潔員初步研判感染Omicron變異株。
另外國內再新增兩名華航機師確診，陳時中表示，這兩機師為案17201、17728，案17201是在昨天（3日）確診，1日自美國返台，2日發病，於5+9檢疫期間因症狀採檢後確診；已匡列接觸者11人，9人列自主健康管理、餘2人列居家隔離。另一人為案17728，去年12月31日從美國返台，入境採檢陽性，對社區無威脅，同班機的機組員也已匡列採檢。
指揮中心表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。
由於桃園機場停車場清潔員染疫事件擴大至4人確診，其中有1人為防疫計程車司機，另2人為曾搭乘同班交通車的乘客，指揮官陳時中表示，為因應疫情擴大，今起防疫計程車司機每3天要做一次深喉唾液PCR採檢，機場內工作人員每周要進行一次快篩，有症狀者則應立即進行深喉唾液或鼻咽PCR採檢。
指揮中心表示，今日新增30例境外移入個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例，案17207、案17210-17219、案17221、案17223-17228、案17231-17232、案17235-17236)、法國(案17208)、挪威(案17209)、南非(案17220)、阿拉伯聯合大公國(案17222)、英國(案17229)、波蘭(案17234)及烏茲別克(案17237)入境，另1例(案17233)調查中，入境日介於去(2021)年11月19日至今(2022)年1月3日。
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