桃園機場群聚感染擴大，外界好奇是否應該升到三級警戒或加強版二級，台北市長柯文哲10日指出，經過去年5月大規模感染，什麼程度到哪一級都有標準，現在餐廳可以內用，但不能逐桌敬酒，這就是已經在微調、加嚴。

柯文哲今午主持防疫記者會表示，早上有把北市防疫量能再整理一遍，經過去年5月大規模感染，什麼程度到哪一級警戒都有標準，1周內有10個不明感染源案例，餐廳就必須停止內用，還沒達到前就在二級逐漸加深，現在餐廳內可以吃飯，不可逐桌敬酒，這就是已經在微調、加嚴。

他指出，有壞消息也有好消息，壞消息是全世界爆發1天260萬新增確診案例，但死亡人數還是維持沒有增多，代表病毒殺傷力不是那麼大，有人形容是「上帝的疫苗」。

柯文哲強調，台北市目前收治確診者有170餘人，但沒有人是插管治療，大部分都是輕症，所以如果病例在北市壓在200人以內就放在醫院治療，萬一桃園沒有守住，北市超過200例將會重新開啟「防疫專責旅館」，收治輕症患者。

他說，不想把輕症患者收治在醫院把醫療體系擊垮，大部分民眾都打過疫苗，就算病毒突破性感染死亡率也不高，現在就是且戰且走，人活在世界上，有米吃米、沒米吃番薯湯，太緊張的話日子要怎麼過。

柯文哲認為，北市全心全力一天要接種4、5萬劑疫苗沒問題，問題是醫院還有其他病人要照顧，癌症和急診的刀要開，若下令醫院全部打疫苗，本來要治療的病人怎麼辦，疝氣不開可以拖一下，急性膽囊炎、癌症不開都就沒道理，但還是會想辦法讓醫院注射疫苗量有效率提升，200人確診以內還是收治在醫院，超過就開防疫專責旅館，不能讓輕症病人住醫院，把醫院整垮掉，這是醫療體系有效使用的概念。