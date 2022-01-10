桃園手推車和居服員傳播鏈再釀1確診，據悉是該居服員乾妹妹的職場同事。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園手推車和居服員傳播鏈再釀1確診，據悉該居服員乾妹妹的職場同事，第一時間匡列採檢後，也於晚間確診，其5年級兒子就讀的中壢某國小，也接獲教育局和衛生局通知，該校11日預防性停課1天。

校方指出，在晚間8點33分接獲教育局通知，指有學生的家長在今天的篩檢中確診感染新冠肺炎，所以11日預防性停課1天，而停課日適逢期末定期評量第一天，因此將原訂評量日順延1天辦理，改於12、13日相同時段進行。

校方也說，密切留意最新疫情變化狀況，停課期間請學生在家健康自主管理、線上學習，及減少非必要外出。因事出緊急，若家長臨時無法安置孩子，可在上、下學時間自行接送，學校將妥善安排學習課程；另沒有供應午餐，請學生午餐自理或攜帶80元由學校代為訂購。桃園市環保局11日也將於該校園實施消毒作業。

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