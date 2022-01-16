曾在1月9日赴西堤餐廳用餐的情侶案17883、17884確診新冠肺炎，他們工作的地點在仁寶電腦平鎮廠，該廠15日接獲員工確診通知，緊急發出公告要1500員工全數回廠篩檢，16日雖是休假日，許多員工神情凝重現身廠區，有員工說公司完全沒說明狀況，直到新聞報出來才知道是同事確診，擔憂重演宏致電子廠要全部員工都送集中檢疫所，心裡很擔心。

這也是繼中壢工業區宏致電子爆發5員工確診後，又有電子大廠受到這波疫情波及，仁寶先是在15日晚間緊急停止平鎮廠區所有員工加班，並在晚間8點多發出公告要員工全數回廠篩檢，更漏夜進行全廠大清消。今天廠外陸續有許多員工開車、騎機車進入廠區內，門口則有警衛駐守量測體溫、雙手消毒加強防疫措施，附近居民則說，15日晚間就得知消息仁寶好像有人確診，一整晚都是人員出入忙著做篩檢；被召回的員工說，仁寶在平鎮就有2個廠區，不管跟確診情侶是不是同一廠區，全部都有收到通知要趕快回廠做篩檢避免疫情擴散。

仁寶平鎮廠並無相關人員出面做說明，門口駐守的警衛也說，只知道員工被召回採檢，其餘一概不清楚細節。當地南勢里長林德忠說，里民知道仁寶有員工確診後，大家都很恐慌，不僅公司對面有大賣場人潮很多，一旁也有平鎮區農會，環保局只在公司外圍做消毒，廠方也只針對公司內部環境清消，可是廠內大多數移工都在附近社區租房居住，擔心萬一還有更多人確診，病毒會擴散到社區中，呼籲市府一定要擴大清消範圍，鄰近社區住戶也要加強環境消毒。