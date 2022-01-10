桃園市長鄭文燦10日直言，只要機場多一個確診就等於桃園多一個染疫個案，對桃園是很大挑戰，因此在邊境防疫提高部分，桃園也要全力協助、支援，因應機場一次性全面篩檢，採陽由桃園市消防局後送到醫院、採陰由防疫計程車隊送到防疫旅館或集中檢疫所，但以目前每天4、50確診者，桃園醫療很容易滿載，要由中央調度往雙北或新竹送。

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心宣布邊境防疫提高，機場一次性全面篩檢之外，入境者必須等待結果出爐才能出關、分流，除了等待區要做好防疫安全，後續採陽會由桃園市消防局後送到醫院，採陰則由防疫計程車送到防疫旅館或集中檢疫所。

鄭文燦強調，桃園市消防局要負擔確診者後送勤務，後送地點要包括雙北、桃園和新竹，目前桃園醫療整備開設量最大可達907床，但以近日每天新增4、50名境外移入確診者，很容易滿載，因此部分病患要送到雙北或新竹，由CDC調度，讓機場防疫安全可以確保，他樂見入境篩檢等待結果之後才分流，有助機場安全，桃園也願意全力協助、支援確保機場安全。

鄭文燦直言，雖然機場國境防疫由指揮中心統籌，但只要機場一個確診，就等於桃園多一個個案，工作在機場、居住在桃園，已經成為防疫安全非常重要考慮點，像信實公司清潔工幾乎都住桃園，照服員家庭感染源也在機場手推車工作人員，機場只要一個確診，位在桃園的親友、家庭、孩子都有可能有傳播鏈，對桃園是很大的挑戰，因此雖然震央在機場，桃園也要同步疫調、匡列、隔離。

鄭文燦期許市府防疫團隊全力以赴，要過平安好年，每天都是壓力測試，每個個案都要以嚴謹態度追蹤到底。