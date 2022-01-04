桃園機場3位女清潔工跟1防疫司機確診，其中3名女清潔工都是桃園人，市長鄭文燦4日指出，3人足跡並不複雜，衛生局長王文彥直言這是台灣社區首度發現Omicron變種病毒，傳播速度快，因此要更快因應，只要上月30和31日曾到忠貞市場，都可到3個社區採檢站免費採檢，明起也會加開到6採檢站，希望以時間框住所有可能確診者，但仍呼籲有症狀者務必到醫院採檢。

鄭文燦說，3名確診女清潔工足跡並不複雜，但因首例女清潔工曾到忠貞市場擺攤，採買民眾多，請攤商體諒必須休市3天。他強調因社區足跡主要在忠貞市場，昨天今天已完成2輪消毒，包括周邊9里，明天更要擴大到周邊23里消毒。

鄭文燦也提到，為了確保社區民眾防疫安全，希望有到忠貞市場採買紀錄的民眾都能採檢，特別設置3個社區採檢站，今下午2點已正式開設，市府也還在籌備，預計明天再增加3個採檢站，總共6個社區採檢站，市民都能免費採檢。

王文彥指出，女清潔工確診事件是台灣首次在社區發現Omicron變種病毒，他的傳播力是Delta3至5倍，市府昨下午5點知道後徹夜採檢疫調，目前已揪出3位，強調Omicron傳播速度非常快，要更快篩檢，呼籲有症狀還是要到醫院採檢，沒症狀但有重疊2天到忠貞市場者，可到3個社區採檢站採檢，希望以時間框住可能確診者，避免散開，「一定要更快！」

王文彥也呼籲社區別恐慌，方法不外乎保護自己，重申要戴好口罩、勤洗手、維持社交距離，最重要的是，務必勤快到接種站施打疫苗，請市民配合，齊心壓住疫情。