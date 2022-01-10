小禎穿華服在傳統市場拍時尚照。（奇恩工作室提供）

小禎穿華服在傳統市場拍時尚照。（奇恩工作室提供）

小禎邀請好友王思佳擔任首集嘉賓。（奇恩工作室提供）

小禎邀請好友王思佳擔任首集嘉賓。（奇恩工作室提供）

小禎邀請好友王思佳擔任首集嘉賓。（奇恩工作室提供）

小禎的Youtube頻道《小禎一個人系列》在新的一年有新的視覺衝擊，推出新企劃《瘋狂廚房》，原先團隊希望邀請小禎的姊妹淘邊喝酒、邊化妝，聊一些姊妹之間的趣事，小禎提到前陣子看完芭莉絲希爾頓的《千金私廚》而靈感大發，「不如我們也來做一個瘋狂的，穿著豪華的長禮服，到傳統市場買菜。」她表示《瘋狂廚房》的宗旨並不是做出一道很厲害的菜，而是在這個過程中跟她的好友嘉賓邊喝一杯，聊彼此近況，讓更多觀眾藉由這短短影片重新認識這個來賓。

《瘋狂廚房》首集嘉賓請到身材火辣的王思佳，在挑選禮服時，小禎表示一定要「跟思佳拚了」，挑選一件大深V的禮服，沒想到試穿後太豐滿導致胸前炸開，只好替換一套開高衩露出美腿的款式。小禎回想當天走進傳統市場，果然吸引了買菜的婆婆媽媽的眼光，讓她當下尷尬到不行，覺得自己很像走錯棚的「蕭查某」，在眾人的目光下完成了拍攝，她笑說：「果然你不尷尬，尷尬的就是別人。」甚至有阿姨跑來問她：「你是楊謹華嗎？」讓她哭笑不得，回說自己是「禎媽媽」。

拍攝的成果，連小禎看到都嘆為觀止，沒想到在菜市場也拍出時尚大片。照片PO在社群上後，馬上引起網友熱烈討論，連炎亞綸都來留言，網友紛紛敲碗新企劃快播出。

《瘋狂廚房》除了有豪華嘉賓跟最時尚的服裝，連廚房擺設都精心設計，特別找來梁赫群的老婆也是婚顧公司老闆的Stacey做佈置，Stacey說節目錄影剛好在年底最忙的時候，但還是親自參與這項艱難的任務，花了一個月把擺設構思規劃好，提供出最高規格的企劃。她說：「錄影現場擺設都是使用永生花來佈置、可以依照不同場地氣氛做更改，這次也選用莫蘭迪色，讓彩度不過度搶戲，卻又可以提高，整體的氣氛與質感，看到成品一切值得。」

小禎透露每集的來賓會以女性為主，想告訴大家，藝人跟一般人一樣會上市場買菜，會需要接送小孩，但會為了小孩以及我們在乎的家人下廚做飯，最後特別叮嚀女孩們，不一定要很會做飯也不一定要生兒育女，不一定要讓人生為了成全別人而委屈自己，但一定要打扮自己，過的精彩。《小禎一個人系列》Youtube頻道每周二晚間21：00點播出，《千金私廚》即將在2／1（二）大年初一上架。