1月9日的「罷昶案」進入倒數階段，為了守住同為泛綠陣營、無黨籍立委林昶佐的席次，民進黨全體總動員，力拚「留下林昶佐」，在8日罷免投票前夕，民進黨的重量級人物，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將全員出動，替林昶佐做最後的拉抬。對此，前民進黨立委郭正亮直言，林昶佐現在面臨一個尷尬問題。

談及林昶佐罷免案及台北市長柯文哲元旦升旗被總統府「罰站」一事，郭正亮2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，林昶佐最近運氣不好，連續碰到柯文哲元旦升旗事件，和藍營人士今天在大安森林公園辦見面會。

郭正亮表示，柯文哲升旗被晾在寒風中罰站40分鐘，總統府如果沒有做一些道歉的表示，那一定會有人生氣，因為民眾黨就直接在臉書發文，要求總統道歉了，如果沒處理好，會比較麻煩。

第二，第5選區的中正區有24個里，住的是很密集的，而且政黨立場很藍，因此，要動員是非常容易的，現在就是缺乏一個引信而已，加上未來幾天，「蔡英文總統也會不斷在中二選區造勢，媒體也會一直報導，這會導致林昶佐有點尷尬」，因為蔡英文去幫他站台，可能未必有幫助。

郭正亮強調，中二選區林靜儀打出政黨對決這招，對她有利的，林昶佐則是反過來，他並不希望打成政黨對決，尤其是中正區是深藍，2人的心情應該是不太一樣的。