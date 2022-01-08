台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案明日投票，林昶佐今晚在龍山寺前廣場舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，林昶佐登台致詞批評罷免方，連署書錯假率近三成，甚至有1000多名往生者出現在連署書，還抹黑他在地方不服務，他提出6000多件服務案件，對方根本無法反駁，連國民黨市議員鍾小平的服務案件都是找他幫忙，呼籲選民明天堅定投下不同意罷免，終結鍾小平跟罷免團體無賴的歪風。

林昶佐指出，鍾小平都說林昶佐不服務，結果翻資料發現鍾小平的服務案件，竟然都是找他幫忙，如果有做得不好的地方，請鍾議員提出事證，結果一件都講不出來，硬要推動罷免。

罷免方控訴去年疫情期間，林昶佐都沒有幫中正萬華做事，林昶佐反駁，他為疫情熱區拚出11萬3000餘劑的疫苗，其他疫情期間生活遇到困難協助案件有903件，請問鍾議員在幹嘛。

林昶佐呼籲，明天要堅定站出來投下不同意罷免，能夠把鍾小平跟罷免團體無賴的選風，一起拒絕無賴、拒絕惡罷。