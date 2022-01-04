桃機清潔婦(案17230)確診Omicron，接觸者中還有2清潔員與1名防疫計程車司機染疫，一共4名本土案例。對此胸腔內科暨重症醫師黃軒點出邊境人員危險性不下醫護，其中這類人更是病毒散播的主因。

黃軒在臉書PO文分析機場工作人員染疫的風險，他表示，當Omicron暴增下，地球上最危險的三個地方就屬機場、防疫旅館與隔離病房，邊境人員危險性更不下醫護。

黃軒表示，哥倫比亞就曾針對自家的埃爾多拉多機場進行感染分析，發現工作人員感染率高達7.92%，深入分析下，發現有4大因素讓機場人員相當容易染疫，包括無症狀感染者、病毒清除不佳者、社經地位愈低者與通勤時間長的工作者。其中最大的感染源就是無症狀感染者，高達81.25%，因為這些人以為自己很健康，就繼續工作，讓病毒傳播更兇。

如今台灣已出現Omicron本土案例，黃軒也建議機場包括清潔人員，應該完全分割國際線與國內線，分流在不同的航廈，嚴禁兩者交流，同時定期篩檢，防止大量無症狀患者竄流，人員也必須反覆訓練，不少員工訓練不足，導致對於防護裝備、清潔程序都不熟悉，因此需要加強訓練。