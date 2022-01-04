桃園機場爆發外包清潔人員、防疫計程車司機陸續染疫，其中案17230確診「大魔王」Omicron。疫調顯示該名確診者曾在忠貞市場擺攤，賣一些小東西，網友發現她販售兒童飾品、髮箍等，大驚「這些東西都是逛攤位的人，會試戴或手摸來摸去的，萬一沒做好清潔，很危險」。

指揮中心指出，案17230於去年12月30日至31日上午9點至12點，在忠貞市場擺攤，賣一些兒童飾品、髮箍等，主要是一些小東西。確診消息爆開後，忠貞市場4日起停業3天，並全面消毒。桃園市政府啟動因應措施，設置3處臨時採檢站，呼籲這幾天到過市場的民眾、攤商前往採檢。

網友討論熱烈，除了納悶「怎麼又是桃園」，也對個案斜槓擺攤感到憂心，因她賣的是極易用手觸摸的商品，「髮箍、飾品這些東西，一定會拿起來試戴」、「兒童飾品欸，要是小孩手部清潔沒做好，回到家摸來摸去怎麼辦」、「家長逛市場會牽小孩手，可能就這樣被傳染」、「Omicron！傳染力超強的大魔王」、「恐怕要出事了」。