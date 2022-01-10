大陸9日新增97例本土病例，其中河南60例佔最多，其次為天津21例，另有陝西西安15例，及廣東深圳1例。河南目前進入防疫「雙線作戰」局面，既要在鄭州、許昌禹州等地迎戰Delta病毒，也要在安陽迎戰Omicron病毒。

河南安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室今（10日）發布緊急提醒稱，該市病例與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。

河南安陽市8日在檢測人群中篩查發現2例本土新冠病毒核酸陽性個案。隔日，經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2例本土病例感染病毒均為Omicron株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區現有本土疫情屬同一傳播鏈。

結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源，為2021年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

河南安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部10日凌晨發布關於對部分區域調整風險等級的通告，自2022年1月10日起，將內黃縣六村鄉袁六村劃定為中風險地區，將湯陰縣育才中學、古賢鎮大朱莊村劃定為高風險地區。

目前，河南在新冠疫情防控中，進入「雙線作戰」的局面，既要在鄭州、許昌禹州等地迎戰Delta病毒，也要在安陽迎戰Omicron病毒。