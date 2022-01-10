國際新冠疫情嚴峻，近期境外移入大增，也間接導致數起本土案例出現，中央疫情指揮中心宣布周二(11)起，搭乘長程航班入境旅客須PCR採陰才可入境，交通部長王國材今(10)日表示，機場動線與相關措施都已準備完畢，帶指揮中心今天現場視察沒問題就會全力執行。

行政院長蘇貞昌今日抵達臺北郵件處理中心，視察國際包裹針對非洲豬瘟的檢疫措施狀況，農委會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮、交通部長王國材陪同視察。

由於國籍航空再傳2飛美機師確診，王國材受訪表示，入境新規明天起上路，長程航班入境者將在機場PCR快篩，全部採陰才可入境，若採陽就會在空側做後送，現在入境旅客相較以前少了許多，因此機場還有空間，和一般入境旅客也會區別動線，昨天在整個通道、機場等候地區都準備好了，今天指揮中心會到場再看一次，都沒問題就會啟動，機場公司將全力配合。

媒體再問，假如同班機出現確診旅客，若被要求住進集中檢疫所14天，原本已訂好的防疫旅館是否能夠退費？王國材表示，目前觀光局正和地方政府討論是否要全額退費還是部份退費，機師因為航空公司跟旅館都有簽訂合約，雙方會進一步來談。