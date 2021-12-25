新竹市長林智堅也特別與學童們一起寫生，希望所有遊客都跟他一樣，在動物園留下美好的回憶。（陳育賢攝）

為慶祝新竹市立動物園85歲生日，園方25日舉辦老照片與珍藏影片回顧展以及遊客寫生慶生趴，現場吸引超過5000位大小朋友到場同歡，市長林智堅也特別與學童們一起寫生，希望所有遊客都跟他一樣，在動物園留下美好的回憶。

林智堅表示，新竹市立動物園是新竹市民成長的回憶之一，曾是3、4代新竹人家庭旅遊、校外教學、情侶約會等最佳場域，這座現址最悠久、85歲的動物園，重生2年期間歷經疫情，休園70多天，仍迅速累計近268萬人次參觀，成為了新竹市的熱門景點，不僅專屬小孩，也有情侶來約會，期望園方持續陪伴新竹市民以及遊客創造更多的回憶與趣味。

而昨天最熱鬧的寫生比賽，他也特別邀請小朋友們一起留下動物園樣貌、動物生活樣子，希望所有旅客都跟他一樣，在動物園留下美好的回憶。

園長楊礎遠指出，新竹市立動物園今年滿85歲，從草創時期到重生後的每個時期都是新竹市民重要的休閒及教育場所，今年特別將過去歷史點滴策畫成展覽，遊園的朋友一同透過老照片、影片及故事，可以回到從前的動物園，大夥心中都充滿了感動。

他表示，動物園慶生趴從早上9點至下午4點，現場還有小朋友最愛的集章活動，在園內蹦蹦跳跳尋找活動特製的5個印章，蒐集完成馬上抽小禮物外，還有機會抽到大獎Switch。

另有熱情遊客參與現場精彩表演及超人氣吉祥物「樂樂」的見面會，十分熱鬧，此外，也有遊客駐足在動物園2號門外新竹公園人行步道的動物文創市集，欣賞手作創作藝術品。

園方同時表示，新竹市立動物園85周年慶「動物派對─一起來寫生」的國小寫生比賽得獎名單將於12月28日，公布於新竹市立動物園臉書粉絲專頁，未來動物園將持續朝向生命教育、動物福祉的目標繼續努力，並帶給市民朋友更多歡樂與舒適的遊園體驗。