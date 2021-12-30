高雄市政府為了整修壽山動物園，向國營事業台電、中油發文要求贊助，引發非議。台北市議員王鴻薇昨(29日)在臉書質疑，「現在國營事業到底是錢太多，還是對綠營執政縣市特別大方呢？」

《中國時報》今(30日)報導揭露，高雄市政府向中油、台電提出捐8000萬元改建壽山動物園，中油董事會先前以「計畫內容過於簡略」退回此案，要求重送資料。至於台電董事會昨審查此案，雖3位勞工董事憂心其他縣市比照，表達希望能夠「緩議」，最後仍被照章通過。經濟部昨表示，高雄市動物園計畫補助案尚須兩家公司董事會通過，因捐助金額超過2000萬元，還需轉陳行政院核定始得辦理，相關程序符合公司治理精神及相關行政法規。

針對此事，王鴻薇在臉書寫下，這些國營事業的設施，對地方上造成汙染，做一些回饋盡到社會責任是應該的，但高雄市政府一張口就是8000萬，是不是有點太誇張了？整個動物園改建經費4億5千萬，高雄市政府自己只出了5千萬，其它都是國營企業和其它民間企業提供。

因此王鴻薇質疑，「政府本應監督這些企業，但現在人家都出那麼一大筆錢了，是不是等於交了保護費？未來這些公司在當地出了什麼狀況，高雄市政府你還敢嚴格把關、嚴厲懲罰嗎？」

對於此案，高雄市府昨發聲明指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金。高市府強調，高雄做為全台電廠數及發電量第一的城市，市府積極爭取各項經費，挹注建設，本為義務。未來，市府將會善用各項經費，將動物園如質如期完工，提供市民一個寓教於樂的好所在。