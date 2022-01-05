高雄酒駕撞毀一家四口 社會局設捐款帳戶盼大眾幫助

林姓一家人在去年底遭酒駕者撞擊，導致1死3傷事故，高雄市長陳其邁5日上午前往醫院探望傷者及家屬。陳其邁捐出10萬元新台幣，他在慰問時強調，市府除全力執法、提出修法方向，與檢警採取共同行動遏阻酒駕外，也會持續全力協助照顧傷患。

自酒駕事故發生後，陳其邁已經指示社會局派社工人員關懷協助家屬，發放慰問金9萬元，也協助安排臨托資源，讓家屬可以放心地在醫院照顧家人，長庚醫院全力支持林爸爸和2姐妹接受治療之醫療費用，並由社會局媒合英倫牙醫集團捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，對於家屬擔心的後續醫療復健照顧，長庚醫療團隊也表示將全力提供協助。

高雄市社會局成立社會救助金專戶，籲請民眾捐款幫助林家人。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

社會局表示，事故後鳳山社福中心立即全力協助家屬照顧服務，並接獲近300通民眾表達捐款來電，也提供家屬帳戶供民眾捐款；因應家屬需求，也在社會救助金專戶以指定捐款項目協助代收社會各界的愛心捐款，陳其邁也捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，盼社會大眾踴躍捐款共同協助林姓一家人。

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