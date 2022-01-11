桃園市確診個案17505的8歲童，去年跨年與家人到高雄遊玩3天兩夜，高市衛生局擴大匡列相關接觸者及採檢51人，今天下午採檢結果全數出爐，皆為陰性。不過，另外再新匡列8人，疫調釐清與接觸者互動過程當中可能比較密切，已送採檢檢驗中。

高雄市長陳其邁今下午舉行市政會議及防疫會議後與衛生局簡任技正潘炤穎連袂受訪。潘炤穎指出，原本匡列的51人PCR都陰性，但另外新增8人陸續疫調，這些人與確診者可能座位離得較靠近，已通知他們也來採檢，結果尚未出爐。

因應Omicron疫情，陳其邁也宣布，75歲以上長輩打疫苗發放500元禮券，盼提高覆蓋率，並採分流打完，目前疫苗數量夠，「長輩第一劑怎麼打，第二劑就怎麼打，第三劑就跟第二劑一樣」，會用通知書方式或由計程車接送。

陳其邁強調，過去三級警戒每天開專家會議，現在調整為一周開兩次專家會議，現在重點把醫院先顧好，而今天去機場這已是防疫團隊去看的第三次，強調防疫要滴水不漏，因為Omicron感染力很強，恐怕有突破性感染。

陳其邁疾呼，大家要趕快去打疫苗，不要以為年輕不打，但也可能會傳染給長輩，建議一至三類等高風險、75歲以上快打，除非身體狀況或醫師診斷不宜施打，其他拜託趕快打疫苗。